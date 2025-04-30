نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقي بالصحفيين يوجّه رسالة بشأن قضية "الطفل ياسين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد خالد البلشي نقيب الصحفيين، الزملاء الصحفيين والصحفيات، الالتزام بأحكام القانون، وأخلاقيات المهنة، ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، في التعامل صحفيًا وإعلاميًا مع القضية المعروفة بـ "قضية الطفل ياسين"، أو “قضية طفل دمنهور”.

وناشد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية، بالامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تخص الطفل، أو من شأنها أن تكشف هويته، حفاظًا على مصلحته من أي ضرر قد يطاله في الوقت الحالي أو في المستقبل.

وجاء نص رسالة نقيب الصحفيين كالتالي:

رسالة إلى كل الزميلات والزملاء الصحفيين..

التزامًا بأحكام القانون، وأخلاقيات المهنة، ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي، واحترامًا لحقوق الأطفال في عيشٍ آمنٍ ومستقبلٍ مُستقرٍّ، وصونًا لحياتهم الخاصة وسلامتهم النفسية، وحقهم في حياة كريمةٍ بعيدةٍ عن الأضواء.

أناشد كل الزملاء بجميع الصحف والمؤسسات الصحفية، بالامتناعَ عن نشر أي معلومات أو صور تُخصّ الطفلَ في "قضية دمنهور"، أو من شأنها أن تكشف عن هويته؛ حفاظًا على مصلحته الفُضلى، ووقايةً له من أيِّ أذىً نفسي أو اجتماعي قد يلحق به وبأسرته حاليًا، أو يطارده مستقبلًا.

ونجدد مطالبنا الدائمة، بالالتزام بقواعد وضوابط ميثاق الشرف الصحفي، التي نظّمت التعامل مع كل الأطراف (ضحايا ومتهمين)، في مختلف القضايا.