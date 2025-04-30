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خلال زيارته الحالية لإمارة دبي..وزير السياحة والآثار يلتقي بوزيرة السياحة اللبنانية

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  • خلال زيارته الحالية لإمارة دبي..وزير السياحة والآثار يلتقي بوزيرة السياحة اللبنانية 1/2
  • خلال زيارته الحالية لإمارة دبي..وزير السياحة والآثار يلتقي بوزيرة السياحة اللبنانية 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً مع لورا لحود وزيرة السياحة بدولة لبنان، وذلك لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين مصر ولبنان خلال الفترة القادمة.

يأتي هذا اللقاء خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها  الوزير لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين الذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران آليات التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وإمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران فيما بينهما، كما تبادلا الرؤى والمقترحات للترويج للمقاصد السياحية بالبلدين وفقًا للاستراتيجيات السياحية لهما.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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