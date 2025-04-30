نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال زيارته الحالية لإمارة دبي..وزير السياحة والآثار يلتقي بوزيرة السياحة اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً مع لورا لحود وزيرة السياحة بدولة لبنان، وذلك لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين مصر ولبنان خلال الفترة القادمة.

يأتي هذا اللقاء خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الوزير لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين الذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران آليات التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وإمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران فيما بينهما، كما تبادلا الرؤى والمقترحات للترويج للمقاصد السياحية بالبلدين وفقًا للاستراتيجيات السياحية لهما.



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