نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عواصف ترابية وارتفاع كبير في درجات الحرارة وتحذيرات عاجلة من الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عاجل صباح اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار تأثر البلاد بموجة التقلبات الجوية والعواصف الترابية الناتجة عن المنخفض الخماسيني، الذي بدأ تأثيره الفعلي منذ أمس الثلاثاء في مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وخاصة واحة سيوة.

وأكدت الهيئة أن هناك نشاطًا قويًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة متوقعًا اليوم، خاصة على المناطق الداخلية من البلاد، لتشمل شمال الصعيد، جنوب وشرق القاهرة الكبرى، سيناء، مدن القناة، وخليج السويس، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

درجات الحرارة تواصل الارتفاع نهارًا وتنخفض بشكل حاد ليلًا

أوضحت الأرصاد أن البلاد تتأثر حاليًا بكتلتين هوائيتين متضادتين، إحداهما ساخنة قادمة من الصحراء الغربية، والأخرى معتدلة وباردة قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة نهارًا لتصل إلى منتصف وأواخر الثلاثينيات في بعض المناطق، خاصة في جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أن الأجواء ستشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة مع غروب الشمس، قد يتجاوز فارق 15 درجة مئوية خلال ساعات قليلة، لتميل الأجواء ليلًا إلى البرودة الشديدة، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة عند الخروج مساءً.

أماكن سقوط الأمطار واحتمالات امتدادها إلى القاهرة الكبرى

أفادت الهيئة أن الأمطار التي بدأت أمس على سواحل محافظة مطروح ما زالت مستمرة، ومن المتوقع أن تمتد اليوم إلى محافظة الإسكندرية والوجه البحري، مع احتمالية وصولها إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد خلال الساعات القادمة.

وحذرت الأرصاد من خطورة تقلبات الطقس، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الطرق المؤدية إلى العين السخنة، مدن القناة، شرق الدلتا، وسيناء، داعية المواطنين إلى تأجيل السفر نهارًا إلى ما بعد المساء إن أمكن.

إرشادات الأرصاد: ارتدوا الكمامات وتجنبوا الخروج إلا للضرورة

وجهت الهيئة نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع هذه الأجواء المتقلبة، حيث أكدت على ضرورة:

ارتداء الكمامات في الشوارع لتقليل التعرض للغبار.

تجنب خروج مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.

عدم خروج الأطفال إلا للضرورة القصوى.

عدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة المتهالكة تحسبًا لأي تساقط.

الحذر من سقوط أجسام صلبة من الأسطح بسبب شدة الرياح.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر