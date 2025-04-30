تعليمات الأرصاد الجوية لجميع القطاعات لمواجهة العاصفة الترابية اليوم الأربعاء ٣٠ إبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 11:25 صباحاً - أعلنت المدارس والجامعات تأجيل الدراسة اليوم، وتأجيل الاختبارات بما فيها اختبارات الأزهر إلى وقت آخر، حفاظًا على صحة الجميع.

حيثُ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم هو طقس خماسيني بامتياز، الرياح تهب فيه من المنطقة الغربية، وهذا يؤدي إلى حدوث طقس سيء.

تسقط الأمطار المتوسطة في محافظة مطروح، وفي بعض محافظات الوجه البحري، وعلى بعض المحافظات، مع وجود عاصفة ترابية شديدة للغاية.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة اتخاذ اللازم في حالة الاضطرار للنزول في هذا الطقس، فيجب أن نبتعد عن الأماكن الواسعة التي تثار فيها هبوب الرياح بكثرة وتنشط معها الأتربة، بالإضافة إلى عدم الوقوف تحت أعمدة الإنارة، والإعلانات التي تتواجد في الطرقات، ويُفضل عدم النزول إلا للضرورة القصوى.

جدير بالذكر أن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أصدر توجيهاته إلى رؤساء المدن الجديدة لإعلان درجة الطوارئ القصوى، وذلك من أجل الاستعداد لحالة الطقس اليوم.