نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- "سكك حديد مصر" ترفع حالة الاستعداد القصوى بسبب عاصفة خماسينية تضرب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات برفع حالة الاستعداد القصوى على جميع خطوط السكك الحديدية بالوجهين البحري والقبلي، وذلك بالتزامن مع ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، لموجة من الرياح العاتية المحملة بالرمال والأتربة نتيجة منخفض جوي خماسيني.

نشاط الرياح قد يتجاوز 80 كم/س ويؤثر على الرؤية الأفقية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت بيانًا رسميًا حذّرت فيه من نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، متوقعة أن تصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز 80 كيلومترًا في بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

خطة طوارئ شاملة لمواجهة الظروف الجوية

وأكدت هيئة السكك الحديدية على جاهزيتها التامة للتعامل السريع مع أي طارئ قد يؤثر على أمان وسلامة حركة القطارات، من خلال غرفة طوارئ مركزية، إلى جانب غرف طوارئ فرعية منتشرة في مختلف مناطق التشغيل.

وشددت الهيئة على أن خطة الطوارئ تشمل المتابعة الدقيقة لحركة القطارات في الوجهين البحري والقبلي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين، وذلك في ظل الظروف الجوية المتقلبة التي قد تؤثر على انتظام الخدمة.

تحذير للمواطنين بمتابعة التحديثات الجوية

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد، مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خاصة في المناطق المتأثرة بالأتربة، مؤكدة أن فرق الطوارئ على استعداد كامل للتدخل السريع حال حدوث أي تأثر في حركة القطارات بسبب العوامل الجوية.