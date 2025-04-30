نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل السلطة الرابعة؟”.. ورشة تدريبية بين نقابة الصحفيين والمرصد المصري للصحافة والإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث في نقابة الصحفيين، بالتعاون مع المرصد المصري للصحافة والإعلام، عن تنظيم منحة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز، حول "صحافة المستقبل.. كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل السلطة الرابعة؟!".

ويتم تنفيذ الدورة، وتُجرى أعمالها، على مدار 15 ساعة تدريبية موّزعة على 10 جلسات، بواقع جلستين في اليوم لخمسة أيام تدريبية.

ويحاضر بها كل من:

الأستاذ ياسر الزيات.

الأستاذة إيمان الوراقي.

الأستاذة مها صلاح الدين.

الأستاذ أحمد جمال.

الأستاذ عمر عبدالناصر.

ويمكن التقدّم للدورة من خلال نموذج الاشتراك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/vYkHiEz7uPVJ944DA.

وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510.

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