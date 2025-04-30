نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات جوية وإرشادات عاجلة لمواجهة العاصفة الترابية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محافظة الجيزة، صباح اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، بيانًا رسميًا يتضمن مجموعة من الإرشادات والتحذيرات الهامة للمواطنين، في ظل التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد، حسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويأتي هذا التحذير تزامنًا مع تعرض البلاد لمنخفض جوي صحراوي شديد يصاحبه نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية وأمطار متفاوتة الشدة في بعض المناطق.

وأكدت المحافظة ضرورة الالتزام الكامل بالإرشادات لتفادي الأضرار الناتجة عن هذه الظروف الجوية غير المستقرة، حيث شملت التوصيات ما يلي:

تثبيت كافة المعلقات على واجهات المنازل والأسطح، مثل اللافتات أو القطع غير المثبتة جيدًا، تجنبًا لسقوطها بسبب شدة الرياح.

إزاحة أو تأمين أصص الزرع الموجودة في الشرفات، لتفادي سقوطها على المارة أو إلحاق أضرار مادية.

غلق ورفع الشماسي من الشرفات والأسطح، بالإضافة إلى فك أي برجولات غير مثبتة بإحكام.

غلق نوافذ المنازل بإحكام، لمنع دخول الأتربة والغبار إلى داخل الغرف.

عدم ترك ضلف النوافذ المفصلية مفتوحة، لتفادي تطايرها أو سقوطها بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى إصابات أو تلف للممتلكات.

التخلص الآمن من عبوات الوقود والمذيبات العضوية، وعدم تخزينها في الشرفات أو فوق الأسطح أو في الجراجات، كما نُبه بعدم سكبها في الصرف الصحي تجنبًا للانفجارات المحتملة.

إزالة أي "كراكيب" أو أدوات تخزين مثل الكراتين أو الصفائح أو اللفائف من فوق الأسطح والشرفات، حفاظًا على السلامة.

الإبلاغ الفوري عن أي لوحات إعلانات متهالكة أو متأرجحة على أعمدة الإنارة أو المحلات، عبر الخط الساخن 114.

قيادة المركبات بحذر شديد على الطرق الصحراوية والسريعة بسبب احتمالية انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير.

تجنب ركن السيارات على المنحدرات أو الأماكن المائلة، لتفادي تحركها بفعل الرياح القوية.

عدم ترك كسوة السيارة الخارجية، لأنها قد تطير بفعل الرياح وتتسبب في أضرار.

الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات، خاصة خلال فترات اشتداد الرياح.

ينبغي على مرضى الحساسية الصدرية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، لتفادي تفاقم الأعراض.

ارتداء الكمامات عند الخروج أثناء العاصفة الترابية، لحماية الشعب الهوائية من الجزيئات الدقيقة المنتشرة في الهواء.

استخدام البخاخات الطبية الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج، لتقليل تأثير الغبار على الجهاز التنفسي.

الجلوس في أماكن جيدة التهوية وتجنب الأماكن المزدحمة، منعًا للإحساس بالاختناق.

الاحتفاظ بأدوية الحساسية داخل الحقيبة عند الخروج من المنزل، مع الالتزام بتناولها في مواعيدها المحددة.

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، لدعم الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم تأثيرات واضحة لمنخفض جوي صحراوي، يصاحبه نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، وتصل في بعض المناطق إلى 80 كم/س على هيئة هبات قوية، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة في شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء.

كما توقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على محافظة مطروح، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة رعدية على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وسيناء.

ودعت المحافظة جميع المواطنين إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام الكامل بالإرشادات المعلنة، لتجاوز هذه الفترة من التقلبات الجوية بسلام ودون خسائر.