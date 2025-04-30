نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأرصاد تحذر: منخفض خماسيني يضرب البلاد برياح وعواصف وأمطار رعدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وحتى نهاية اليوم، وذلك في ظل تعرض مصر لمنخفض جوي خماسيني قوي يؤثر على أغلب أنحاء البلاد، ويصحبه تقلبات جوية شديدة تشمل نشاطًا كبيرًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن سرعة الرياح المصاحبة لهذا المنخفض تتراوح ما بين 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وتغطي تأثيراتها معظم أنحاء الجمهورية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة بشكل واسع.

كما يصاحب المنخفض هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وقد تتسبب هذه الهبات في تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، بل وتصل في بعض الأحيان إلى حد العاصفة، خاصة في مناطق شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء.

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من اضطراب محتمل في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح هناك إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وهو ما يمثل خطرًا على الملاحة البحرية وحركة الصيد.

وأضافت الهيئة أن تأثيرات المنخفض الجوي لن تقتصر فقط على الرياح والعواصف الترابية، بل من المتوقع أيضًا أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشير التوقعات إلى فرص لهطول أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، ورعدية ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح، بينما تمتد هذه الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط وقد تكون رعدية على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري.

ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وسيناء.

وفيما يخص درجات الحرارة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التوقعات للعظمى والصغرى على مختلف المحافظات اليوم، وجاءت كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية: العظمى 22 درجة، الصغرى 15 درجة.

مطروح: العظمى 21 درجة، الصغرى 14 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة، الصغرى 19 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة، الصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 40 درجة، الصغرى 23 درجة.

وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، وتجنب التعرض المباشر للأتربة، لا سيما مرضى الحساسية والصدر، كما أوصت بالقيادة بهدوء على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية، والتزام التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية لضمان السلامة العامة.