نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عاصفة ترابية خلال الساعات المقبلة وتوقعات بتدهور الرؤية على القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي، آخر تطورات حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قوي تسبب في عاصفة ترابية ضربت واحة سيوة ومناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وذلك نتيجة للرياح النشطة المثيرة للرمال والأتربة المصاحبة لهذا المنخفض.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد اليوم، الثلاثاء، مع تقدم ساعات النهار، نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق الداخلية من شمال البلاد، مما يؤدي إلى تدهور كبير في مستوى الرؤية الأفقية.

وتشمل هذه المناطق شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة الكبرى، إضافة إلى سيناء، وخليج السويس، ومدن القناة.

وأوضح خبراء الطقس أن البلاد تتعرض حاليًا لمنخفض جوي خماسيني مصحوب برياح نشطة تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 60 كيلومترًا في الساعة، وتتسبب هذه الرياح في إثارة الرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.

كما تتخلل هذه الرياح هبات قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 إلى 80 كيلومترًا في الساعة، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وتصل في بعض المناطق إلى حد العاصفة، خاصة في شمال الصعيد، وجنوب وشرق القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء.

وأضافت الهيئة أن المنخفض الخماسيني يصاحبه أيضًا فرص لهطول أمطار متفاوتة الشدة، إذ يُتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون أحيانًا رعدية ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق من محافظة مطروح، بينما تمتد هذه الأمطار بشكل خفيف إلى متوسط وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتشمل التوقعات أيضًا احتمالية سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على فترات متفرقة في القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وسيناء.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية: العظمى 22 درجة، الصغرى 15 درجة.

مطروح: العظمى 21 درجة، الصغرى 14 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة، الصغرى 19 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة، الصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 40 درجة، الصغرى 23 درجة.

وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المتأثرة بالعواصف الترابية، وتجنب التعرض المباشر للأتربة، والقيادة بحذر على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.