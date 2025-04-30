نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مدرستنا 3" تبدأ اليوم في عرض حل النموذج الاسترشادي لمادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوفير الدعم الكامل لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، تبدأ قناة "مدرستنا 3" مساء اليوم الأربعاء، عرض الحل التفصيلي للنموذج الاسترشادي لمادة الإحصاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة البث في الساعة العاشرة من صباح الخميس، عبر تردد القناة على النايل سات (12206 أفقي، معدل ترميز 27500).

وتأتي هذه الخطوة ضمن البرنامج اليومي الذي أطلقته الوزارة لتقديم شرح مفصل وحلول نموذجية للنماذج الاسترشادية التي تم إتاحتها مؤخرًا على الموقع الرسمي للوزارة، والتي يمكن تحميلها من خلال الرابط التالي:

[https://qrfy.io/r/B4i01hKiTW]

وتهدف هذه النماذج إلى تدريب الطلاب على نمط أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد القائم على الفهم والتحليل، وليس الحفظ.

ويقوم بتقديم الحلول نخبة من معلمي الرياضيات المتخصصين في الإحصاء، حيث يشرحون بشكل وافٍ كيفية التعامل مع الأسئلة، ويعرضون القوانين والمعادلات المهمة التي يحتاجها الطالب لحل المسائل بدقة وكفاءة.

وأكدت الوزارة أن النماذج الاسترشادية تمثل أداة تدريب فعالة تتيح للطلاب فهم طريقة طرح الأسئلة، والتعود على الأساليب الجديدة في التقييم، بما يضمن رفع مستواهم الأكاديمي وتأهيلهم لاجتياز الامتحانات بثقة.

كما دعت الوزارة جميع الطلاب إلى متابعة قناة "مدرستنا 3" بانتظام، والاستفادة من المواد التعليمية المعروضة، مشيرة إلى أن الالتزام بحل النماذج ومراجعة الشرح المصاحب لها يساهم بشكل كبير في تحسين الأداء العام وتحقيق أفضل النتائج.

ويُذكر أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المتكامل للطلاب من خلال الوسائل التعليمية المختلفة، في إطار الاستعدادات النهائية لخوض ماراثون امتحانات الثانوية العامة.