نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة اليوم على مستوى الجمهورية في المدارس والجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأرصاد الجوية في بيانها، إن حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، ستشهد منخفضًا جويًا خماسينيًا يصاحبه نشاط رياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 60 كيلومترًا كل ساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، مما أدى إلى اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة في المدارس وبعض الجامعات.

ومن المحتمل أن يصاحبها هبات رياح تتراوح بين 70 إلى 80 كم كل ساعة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، مع وصولها إلى حد العاصفة، على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة، وأيضًا خليج السويس وسيناء.

أمطار اليوم الأربعاء 30 أبريل

كما نوهت الأرصاد على وجود فرص أمطار متوسطة غدا الأربعاء 30 أبريل، قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح، مع امتدادها خفيفة أو متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمالية أن تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأضافت بوجود اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، بسرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم كل ساعة، وارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 متر.

نصائح الأرصاد الجوية أثناء العاصفة

والسطور التالية تستعرض نصائح عدة تفيد أثناء العاصفة:

القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار.

ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

متابعة تحديثات النشرات.

حالة الطقس غدا الأربعاء 30 أبريل 2025

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

وبالنسبة إلى تساؤل: متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟ فأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، أن الحالة الجوية ذروتها غدًا، حيث تستمر على مدار اليوم، على أن يبدأ المنخفض الجوي بالاتجاه إلى سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين بعد غد الخميس.

وأضافت خلال الاتصال الهاتفي على برنامج “على مسؤليتي”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المنخفض الجوي سيقل تأثيرة تمامًا، وتستقر الأحوال الجوية بشكل تدريجي يوم الخميس، في اغلب المحافظات، وتقل سرعة الرياح، وقيم درجات الحرارة.