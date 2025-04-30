بهدف ديمبيلي .. باريس سان جيرمان يتخطي أرسنال ويقترب من التأهل لنهائي دوري أبطال أوربا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 12:36 صباحاً - نجح بارس سان جيرمان في التغلب علي أرسنال بهدف أحرزه عثمان ديمبيلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، على أن تقام مباراة الإياب يوم 7 مايو.

وجاء الهدف مبكرا في الدقيقة الرابعة من تسديدة رائعة للنجم عثمان ديمبيلي من تمريرة كفاراتسخيليا ليضعها داخل الشباك.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: دافيد رايا- خط الدفاع: لويس سكيلي، ويليام ساليبا، كيويور، تيمبر- خط الوسط: ميرينو، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد- خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسار، بوكايو ساكا.

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي: حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما- خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس باتشو، نونو مينديز- خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز- خط الهجوم: ديسريه دوي، عثمان ديمبيلي، كفاراتسخيليا.

أرسنال ضد بي اس جي

وتأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء ريال مدريد حامل اللقب بالفوز عليه بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، بينما صعد باريس سان جيرمان لهذا الدور عقب التغلب على أستون فيلا 5-4 في المواجهتين.

ويسعى أرسنال، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا ، لمواصلة مسيرة التألق في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، إذ يخطط للفوز بنتيجة كبيرة أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب لإراحة الأعصاب قبل مواجهة العودة وضمان التأهل النهائي الأوروبي.

كما يستهدف أرتيتا قيادة أرسنال لحصد اللقب الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لم يحصل كتيبة المدفعجية على بطولة "ذات الأذنين" من قبل، لاسيما أن الفريق اللندني يقدم مستويات جيدة في البطولة حتى الآن ويرغب في إسعاد جماهيره بعدما خسر لقب الدوري الإنجليزي الذي توج به ليفربول رسميًا قبل النهاية بأربع جولات.

آرسنال ضد باريس سان جيرمان

ولم يسبق أن حصل باريس سان جيرمان هو الآخر على لقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما يجعل مواجهتى أرسنال في غاية الأهمية للفريق الباريسي الذي يسعى إلى التأهل للنهائي الأوروبي من أجل تحقيق الحلم والفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويرغب الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الذي يقدم أحد أفضل مواسمه مع الفريق، أن يطيح بفريق أرسنال مثلما فعل مع مواطنيه ليفربول وأستون فيلا من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، وإسعاد جماهير الفريق مرة أخرى بعد التتويج مؤخرًا بلقب الدوري الفرنسي.

وينتظر أن تحدد مباراة آرسنال ضد بي اس جي، الطرف الأول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2025، والذي سيلاقي الفائز من مواجهة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي الطرفين الأخيرين في نصف النهائي.

ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان في العاشرة مساء الأربعاء ، على ملعب " ويس كومبانيس الأولمبي" في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ، على أن تكون مباراة الإياب في إيطاليا يوم 6 مايو المقبل.

تاريخ مواجهات أرسنال وباريس سان جيرمان

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فقد التقى أرسنال وباريس سان جيرمان في مباريات سابقة، ويمتلك الجانرز الأفضلية بعدما حقق الفوز فى مباراتين وحسم التعادل 3 مباريات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين أرسنال وباريس سان جيرمان انتهت بفوز كتيبة المدفعجية بنتيجة 2-0 على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025.