نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: إجازة بكافة مدارس التمريض التابعة لمديرية الشؤون الصحية غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة منح اجازة للطلاب بمدارس التمريض الواقعة تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالمحافظة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025.

وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

كما وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برفع درجة الإستعداد القصوى في جميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء قد تصل إلى حد العاصفة، مع وجود فرص لسقوط أمطار، مما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية، وذلك بداية من غدا الأربعاء 30 أبريل.

وأكد محافظ الجيزة أنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة، وشدد على أهمية التنسيق ما بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة الأحوال الجوية، وتلقي أية بلاغات من المواطنين والتعامل معها على الفور، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة.

كما وجه "النجار " قيادات المحافظة وجميع الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، ومعدات التدخل والانقاذ السريع مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، فضلًا عن التنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.