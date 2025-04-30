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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الإشغالات والمخلفات في شوارع مدينة العياط لتحقيق السيولة المرورية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شن مجلس ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتراكمات القمامة والأتربة بمحيط مزلقان العياط وعدد من شوارع المدينة، شملت شارع الثورة، السنية، وشارع محمد فؤاد أبو هميلة بشرق المدينة، بالإضافة إلى متابعة أوضاع السوق الحضاري الجديد.
وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتنفيذًا لتعليمات إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة، وبمتابعة ميدانية من المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط.
وأسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من المخلفات والإشغالات التي كانت تعيق وتسبب تعطيل في حركة المواطنين والسيارات، مما ساهم في تحسين المظهر العام وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الجيزة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة، وتحقيق سيولة مرورية بما يليق بأهالي العياط.