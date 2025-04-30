نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بناءً على تعليمات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، وحرصا على سلامة أبناء الأزهر (الطلاب والعاملين)، أصدر الدكتور محمد الضويني، قرارًا باعتبار غدٍ الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل، إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدًا، وعلى أن يتم إجراء الامتحانات التي كانت مقررة غدًا لمرحلة النقل الثانوي والقراءات لاحقًا يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.

وبناءً على ذلك تُرَحّل امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي والتي كانت من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء 6 مايو 2025 م لتكون يوم الأربعاء 7 مايو 2025م، بنفس ترتيب الجداول السابقة، وسيتم نشر الجداول الجديدة للنقل الابتدائي والإعدادي من خلال بوابة الأزهر وصفحة قطاع المعاهد الأزهريّة.