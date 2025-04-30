نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.. تأجيل الإختبار الشهري لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غد الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

وتحسبا لسوء الأحوال الجوية يشمل قرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنح غدا الأربعاء أجازة كافة العاملين بالمدارس والطلاب.

كما قرر وزير التربية والتعليم، أنه كما سيتم تأجيل الاختبار الشهري المقرر غدا ببعض المحافظات للأسبوع المقبل وفقا لظروف كل مديرية.