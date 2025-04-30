نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تقرير مديرية الزراعة بشأن جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خارج الحيز العمراني.

وذلك في إطار توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

وقد شنت مديرية الزراعة بالجيزة بالتعاون مع مركز ومدينة كرداسة حملة مكثفة لإزالة المخالفات خارج الحيز العمراني على طريق صفط اللبن وأسفرت عن إزالة عدة مخالفات بناء تعدت على أراضٍ زراعية بشكل غير قانوني.

كما نفذت مديرية الزراعة حملة أخرى ناجحة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية منشأة البكاري بمركز الجيزة، في إطار خطة موسعة للتعامل السريع مع أية محاولات للتعدي.

وفي ناحية صفط اللبن، نفذت مديرية الزراعة حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

وفي مركز العياط، تم تنفيذ حملة ناجحة لإزالة سور لمخالفة معاودة تعدٍ على الأراضي الزراعية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 30 متر بالطريق السريع بقرية الجمله نطاق وحدة المتانيا بمركز العياط.

كما تم رصد حالة بناء مخالف بناحية قرية الشوبك الشرقي بمركز الصف لحوائط من البلوك الابيض على مساحة 60متر وإزالتها علي الفور.

كما شهدت ناحية شبرامنت حملة لإزالة سور مخالف، بالتنسيق مع مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق الكامل مع الإدارة الزراعية.

وفي كرداسة تم إزالة سور مخالف ببني مجدول مبني بالطوب الأبيض البلوك والأسمنت وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة التحرك السريع والفوري لإزالة أي مخالفات مع إتخاء الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

شهدت الحملات متابعة من المهندس عبد السلام البغدادي مدير مديرية الزراعة والإدارات الزراعية والمراكز المعنية

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