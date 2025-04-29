محافظة شمال سيناء يقرر غدا الأربعاء إجازة رسمية بكافة مدارس المحافظة لسوء الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 11:26 مساءً - أصدر اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء قراراً باعتبار غداً الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ إجازة بكافة مدارس المحافظة، وذلك حرصاً علي سلامة أبناءنا الطلاب نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعه غدا.

ووجّه اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بالمحافظة ، في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن توقعات بتقلبات جوية شديدة غداً،

وأكد المحافظ على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية للعمل على مدار الساعة، مع تشديد المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طوارئ قد تنجم عن موجة الطقس السيئ.

وشدد محافظ شمال سيناء على شركات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومديريات الصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية باتخاذ كافة التدابير الوقائية، والتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي آثار سلبية محتملة.

وناشد المحافظ جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم التواجد في أماكن الأشجار او اعمدة الإنارة او اللوحات المعدنية وقت العاصفه وتقليل الحركة علي الطرق قدر الإمكان والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية حفاظًا على سلامتهم.