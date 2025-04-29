نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يوجه برفع درجة الجاهزية والاستعداد لمواجهة الطقس السيئ الأربعاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الجاهزية والاستعداد بجميع أجهزة ومعدات الوزارة بكافة المحافظات، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا الأربعاء، حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وشدد وزير الري في بيان له اليوم الثلاثاء، على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف والجسور، وضمان استقرار مناسيب المياه في الدرجات الآمنة، موجها بضرورة التأكد من جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي للتعامل السريع مع أي ازدحامات مائية محتملة.



كما شدد وزير الري على التنسيق الفوري بين كافة الجهات المعنية داخل الوزارة لضمان التحرك السريع في حال حدوث أي طارئ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على كفاءة شبكة المجاري المائية وسلامة المنشآت.



تأتي هذه التوجيهات في إطار الاستعدادات الحكومية لمواجهة تقلبات الطقس وحماية المنشآت المائية والمواطنين من أي آثار سلبية محتملة.