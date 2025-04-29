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وبدأت المهمة " المؤقتة " .. عماد النحاس يضم معلول ويستبعد أكرم من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت

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وبدأت المهمة " المؤقتة " .. عماد النحاس يضم معلول ويستبعد أكرم من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:28 مساءً - اختار عماد النحاس، المدير الفني المؤقت لفريق  ، قائمة الفريق لمواجهة بتروجت غدا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري. وشهدت قائمة الأهلي انضمام علي معلول واستبعاد أكرم توفيق.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول - عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد رضا - عمرو السولية ـ محمد مجدى أفشة - كريم نيدفيد - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبو علي - نيتس جراديشار.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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