القاهرة الإخبارية: جلسات «العدل الدولية» تسلط الضوء على أزمة إنسانية خانقة بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 09:32 مساءً - قال عبد الستار بركات مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ جلسات محكمة العدل الدولية تتواصل لليوم الثانى على التوالي، حيث انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسات العلنية بمشاركة وفود رسمية من عدة دول أبرزها الجزائر، جنوب أفريقيا، السعودية، بلجيكا، وكولومبيا، على أن تستمر المناقشات حتى يوم الجمعة المقبل، الثاني من مايو.

وأضاف بركات، في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجلسة في العاشرة صباحاً بتوقيت هولندا، واستمرت حتى الثانية عشرة و45 دقيقة، على أن تُستأنف عند الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وتابع: "وتناولت جلسة اليوم دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل ما تشهده المنطقة من قيود مشددة على إدخال المساعدات، وسلط المشاركون الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة، لا سيما في ما يتعلق بنقص الغذاء والدواء، والدمار الكبير في البنية التحتية".

وأوضح: «وأكد وفد جنوب أفريقيا خلال مداخلته أن غزة تحولت إلى "جحيم لا يُطاق"، داعياً إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة في القطاع»، كما أشار الوفد إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بصفتها قوة احتلال، عبر منع المساعدات الإنسانية وملاحقة مؤسسات دولية مثل الأونروا بهدف تشديد الحصار على الفلسطينيين.

وأردف: «من جانبها، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجلسة، على الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار، مطالبة جميع الأطراف باحترام القانون الدولي، بما في ذلك إسرائيل كقوة احتلال، والفصائل المسلحة مثل حركة حماس، كما أكدت على ضرورة تمكين الأمم المتحدة من القيام بأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق».