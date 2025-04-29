نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سوء الأحوال الجوية.. وزير التعليم يعلن تعطيل الدراسة غدًا على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرار محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء لسوء الأحوال الجوية يشمل كل العاملين والمعلمين بالمدارس.

وأوضحا الوزارة أنه سيتم تأجيل الاختبارات الشهرية المقرر عقدها غدا ببعض المحافظات إلى لأسبوع المقبل، وفقا لظروف كل مديرية.

ومتوقع غدا أن تتعرض البلاد لـ منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومتوقع غدا أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس غدًا في القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس غدًا في مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس غدًا في سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس غدًا في قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.