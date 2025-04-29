نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يقرر اعتبار غدا الأربعاء إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غد الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 إجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومتوقع غدا أن تتعرض البلاد لـ منخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد يصاحبها هبات رياح تتراوح (80:70) كم/س قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب وشرق القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما يصاحب المنخفض الجوي، فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

ومتوقع غدا أيضا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح (60:50) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس غدًا في القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس غدًا في الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الطقس غدًا في مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

الطقس غدًا في سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس غدًا في قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس غدًا في أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.



