تعرف على قواعد للصحفيين والمصورين لتغطية الجنازات والعزاءات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:31 مساءً - أعلنت نقابة الصحفيين بالاتفاق مع شعبة المصورين الصحفيين وشركة سكنة "SOKNA" المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات عن مجموعة من الضوابط لتنظيم تغطية الجنازات.

وحددت النقابة للمصورين الصحفيين المكلفين بتغطية الجنازات، بالإضافة إلى تحديد أماكن التغطية، وقاعدة بيانات للمصورين والصحفيين المكلفين بالتغطية.

كما أعلنت النقابة بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين، عن أكواد رقمية توضع على الزي المخصص للتغطية لتحديد ما إذا صدر من مرتديه أي مخالفات يتم رصدها.

ويذكر أن نقابة الصحفيين وقعت مساء اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون بين نقابة المهن التمثيلية وشركة سكنة "SOKNA" المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات، لوضع ضوابط للتغطية الصحفية لجنازات المشاهير.

وأعلن خلال المؤتمر عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة تغطيات جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن حق الصحفيين والمصورين الصحفيين في أداء عملهم، وكذلك احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

ويتضمن التعاون توفير خدمات "SOKNA" لأعضاء نقابة الصحفيين بشكل منظم وميسر، في إطار حرص النقابة على تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية الشاملة لأعضائها.