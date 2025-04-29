تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس فى بنى سويف غدا بسبب العاصفة الترابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:31 مساءً - أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 بجميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة على مستوى المحافظة، وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة.

جاء القرار استجابةً لحالة القلق المتصاعدة بين أولياء الأمور على مدار الساعات الماضية، لا سيما بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن منخفض جوي يعرف برياح الخماسين، والذي يصاحبه نشاط شديد للرياح بسرعة تتراوح ما بين 40 و60 كم/ساعة، وهبّات قد تصل إلى 80 كم/ساعة، ما يؤدي إلى عواصف ترابية حادة تؤثر على الرؤية الأفقية خاصة في شمال الصعيد، ومدن القناة، وسيناء.

وشهدت مجموعات ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبات مكثفة بتعليق الدراسة لحماية الطلاب من المخاطر الصحية، وتفاديًا لأي أضرار صحية أو حوادث نتيجة العاصفة، خاصة وأن الطلاب لديهم امتحانات شهرية ولا يجب تعريضهم للخطر.

من ناحيتها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم تعميم القرار على كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرةً إلى أنه سيتم نشر القرار رسميًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية لتيسير التواصل مع أولياء الأمور والطلاب.

ويذكر أن وزارة البيئة أفادت بتلقيها تقارير من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، تؤكد تدهور جودة الهواء اليوم وغدًا بسبب الرمال المثارة والرياح، وناشدت المواطنين وخاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي بتجنب الأنشطة الخارجية خلال هذه الفترة، كما تواصل غرفة العمليات المركزية بالوزارة متابعة أي شكاوى على مدار الساعة عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم 01222693333.