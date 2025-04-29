تحسبا لظروف الطقس السيئ.. محافظ الفيوم يقرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:31 مساءً - قرر الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غداً الأربعاء 30 أبريل، موجهاً برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المراكز، وكافة المديريات الخدمية، تحسباً لظروف الطقس السيئ، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها غداً الأربعاء، حيث من المنتظر أن تشهد البلاد نشاطاً للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل لحد العاصفة، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البَرَد أحياناً.

كما وجّه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم المصالح والقطاعات المختلفة، بمراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السيئ بمختلف أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، مع مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بالدرجة المناسبة، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وكذا انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل دائم، لاستقبال شكاوى المواطنين، مشيراً إلى تخصيص الأرقام 0842168041 ، و0842168042 ، و0842168043، والرقم الساخن 114، لتلقي الشكاوى والبلاغات.

كما وجه محافظ الفيوم، بإزالة أي معوقات بمخرات السيول والمصارف قبل بدء موجة الطقس السيئ، ووجه وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مجالس المدن، بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التواجد بأماكن الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات المعدنية، وقت العاصفة، مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والقيادة بهدوء وحذر على الطرق، مؤكداً أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.