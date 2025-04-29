بسبب عاصفة ترابية عنيفة.. الدراسة تتوقف غدًا في بني سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:30 مساءً - قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء 30 أبريل 2025، في جميع المدارس والجامعات بالمحافظة سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك بسبب تقلبات جوية عنيفة وتحذيرات رسمية من عاصفة ترابية شديدة ستضرب عددًا من المناطق.

جاء هذا القرار بعد حالة من التوتر والقلق بين أولياء الأمور على مدار اليوم، خاصة بعد نشر توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تحدثت عن منخفض جوي يصاحبه رياح قوية تعرف برياح الخماسين، ومن المتوقع أن تبلغ سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع هبّات عنيفة قد تتجاوز 80 كيلومترًا، ما يهدد بتكوين عواصف ترابية كثيفة تؤثر بشكل مباشر على الرؤية، خاصة في مناطق شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

تزايدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعليق الدراسة، حيث عبّر العديد من أولياء الأمور عن مخاوفهم من تعرّض أبنائهم لمشكلات صحية نتيجة الأتربة والرياح، وازدادت المطالب خصوصًا مع اقتراب اختبارات نهاية الشهر، وهو ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات احترازية تضمن سلامة الطلاب وتمنع تعريضهم للخطر.

في ضوء هذه التطورات، قامت مديرية التربية والتعليم ببني سويف بتوجيه تعليماتها إلى جميع الإدارات التعليمية بوقف الدراسة غدًا، وأكدت أن الإعلان الرسمي سيُنشر عبر الصفحة الرسمية للمديرية على وسائل التواصل لضمان وصول المعلومة إلى جميع أولياء الأمور والطلاب بسهولة.

كما أبلغت وزارة البيئة عن استقبالها بيانات من منظومة رصد تلوث الهواء تشير إلى انخفاض كبير في جودة الهواء نتيجة تصاعد الرمال الكثيفة ونشاط الرياح، ونصحت المواطنين، خاصة مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن، بتقليل التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الموجة لتفادي أي مضاعفات صحية قد تنتج عن الأجواء المحمّلة بالأتربة.