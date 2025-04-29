توقيع بروتوكول بين القوات المسلحة ومعهد التكنولوجيا يهدف لتدريب المجندين على مهارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:30 مساءً - وقّعت إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

يهدف هذا التعاون إلى تدريب المجندين من خريجي الجامعات على مهارات متقدمة في تكنولوجيا المعلومات، من خلال برامج تدريبية تشمل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، أمن المعلومات، وتطوير البرمجيات.

جدير بالذكر أن المبادرة تحتوي على دورتين تدريبيتين: الأولى تستمر لتسعة أشهر وتركز على تأهيل المؤهلات العليا من دفعة أكتوبر ٢٠٢٥، والثانية عبارة عن معسكر مكثف لمدة أربعة أشهر مخصص لمجندي تخصصات الحاسبات والهندسة، ويتم التدريب فيهما بواسطة خبراء من المعهد.

جاء توقيع الاتفاق في حضور وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ويُعدُّ هذا البروتوكول استكمالًا لتعاون سابق أثمر عن تدريب أكثر من ٢٠٠٠ مجند في تخصصات متعددة.