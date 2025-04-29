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الأهالي يتساءلون: ما هي امتحانات الصف الأول والثاني الابتدائي؟

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الأهالي يتساءلون: ما هي امتحانات الصف الأول والثاني الابتدائي؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:30 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن تُعقد امتحانات تقليدية لهذين الصفين الأول والثاني الابتدائي، بل سيتم الاعتماد على نظام التقييم المستمر الذي يركز على فهم الطالب وتقدمه الدراسي.

ولقد حُددت فترة التقييم الأولي بين ١١ و١٥ مايو ٢٠٢٥، على أن يتم إجراء التقييم الختامي في الأسبوع التالي، من ١٨ إلى ٢٢ مايو.

جدير بالذكر أن هذا النظام يهدف إلى قياس المهارات الأساسية لدى التلاميذ بدلًا من التركيز على الامتحانات الورقية.

أما بالنسبة إلى طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، فسيخضعون لامتحانات تقليدية تبدأ في نهاية مايو، وفق الجداول التي تحددها كل إدارة تعليمية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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