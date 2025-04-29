بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة في جميع محافظات مصر غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:30 مساءً - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منح جميع طلاب المدارس في مختلف المحافظات إجازة يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، وذلك كإجراء احترازي لحماية الطلاب من تقلبات مناخية شديدة من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال هذا اليوم.

جاء هذا القرار بناءً على تعليمات مباشرة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذي أكد أن الظروف الجوية المرتقبة تفرض ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لحماية الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية من أي مخاطر محتملة.

اتجهت الوزارة إلى اتخاذ هذا الإجراء بعد ورود تحذيرات من الجهات المعنية بالأرصاد الجوية بشأن اضطرابات جوية قوية، حيث تشير التوقعات إلى هبوب رياح محملة بالأتربة قد تؤثر سلبًا على صحة الطلاب، ما دفع المسؤولين إلى تغليب مبدأ السلامة العامة على استمرار الدراسة ليوم واحد.

تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى منع أي أذى قد يصيب الطلاب نتيجة التعرض لظروف جوية غير مستقرة، خاصة في ظل وجود فئات عمرية صغيرة قد تتأثر بشكل أكبر بتلك الأجواء، مما يستدعي اتخاذ قرارات استباقية تضمن سلامتهم.