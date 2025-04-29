نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غدًا إجازة بجميع المدارس بسبب سوء الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا باعتبار غد الأربعاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا.

و يشمل قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنح غدا الأربعاء أجازة لكافة العاملين بالمدارس والطلاب، كما سيتم تأجيل الاختبار الشهري المقرر غدا ببعض المحافظات للأسبوع المقبل وفقا لظروف كل مديرية.