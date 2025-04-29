موعد اختيار خليفة البابا فرانسيس وأبرز المرشحين لـ"كرسى الفاتيكان"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:34 مساءً - حدد الفاتيكان، يوم 7 مايو المقبل لبدء التصويت لاختيار البابا الجديد، إذ أن اجتماع مجمع الكرادلة اتخذ هذا القرار اليوم الثلاثاء، بحضور 180 كاردينالا، والذي يعد الأول بعد جنازة البابا فرنسيس.

ويشارك 133 كاردينالا، في المجمع المغلق لانتخاب البابا الجديد (فقط من هم دون الثمانين من العمر)، موضحا أن الكاردينال بييترو بارولين سيرأس انتخاب خليفة البابا فرنسيس "داخل المجمع المغلق"، وبدأ الفاتيكان في اتباع بروتوكول اختيار البابا الجديد من خلال انتخابات تتم بشكل خاص للفاتيكان فقط، في عملية تتم بدقة شديدة.موعد انتخاب بابا الفاتيكان وترسيم الكرسي البابوي الرسولي

وترك البابا فرنسيس، إرث للكنيسة، مع تعيين 80% من 135 كاردينالاً من 71 دولة والذين سيشكلون جزءاً من المجمع الذي سيدخل كنيسة سيستين لانتخاب خليفته، وسيكون هذا الملتقى الأكبر في الآونة الأخيرة، حيث كان العدد المعتاد 120 مشاركا.

وتزايدت تكهنات كثيرة تبرز أسماء كثير من الكرادلة الرفيعي المستوى كمرشحين كبار لخلافة البابا فرنسيس، وظهر أسماء لكرادلة من أصل عراقى وأيضا من أصول أفريقية، بالإضافة إلى مرشحين من أصول أوروبية وأخرى أمريكية.

العراقي لويس رفائيل ساكو

يعتبر الكردينال لويس رافائيل ساكو الخليفة "الوحيد" للبابا فرانسيس الراحل من الشرق الأوسط ، حيث أنه عراقى الأصل ، وله دور بارز فى تعزيز السلام والتسامح ، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

العراقي لويس ساكو

ساكو هو أسقف وكاردينال كاثوليكي عراقي ولد في منطقة كردستان شبه المستقلة (شمال) عام 1949. في عام 2013، تم تعيينه بطريركًا كاثوليكيًا لبغداد للكنيسة الكلدانية، وبعد خمس سنوات، في 28 يونيو 2018، تم تعيينه من قبل البابا فرانسيس كاردينالًا للكنيسة الكاثوليكية.

الغيني روبرت سارا

روبرت سارا هو كاردينال من غينيا، غرب أفريقيا ، من بين المرشحين لخلافة البابا فرانسيس ، ويعد الكاردينال الأفريقي البالغ من العمر 79 عامًا واحدًا من أكثر المجموعات التقليدية، وقبل سفره إلى روما لحضور انتخاب خليفة البابا فرانسيس ، روى كيف أصبح مسيحياً وكيف تعلم القيم المسيحية، قائلا "أصبحتُ مسيحيًا بفضل أوروبا، و تعلمتُ القيم المسيحية والقيم الإنسانية من خلالها، ولذلك، من واجبي أن أرد لأوروبا ما أعطتني إياه"، هذا ما عبر عنه الغيني.

وتم تعيين سارا كاردينالاً في 20 نوفمبر 2010 من قبل البابا بندكت السادس عشر، ومن بين تصريحاته أيضًا، أعلن: "إنه واجب أبوى، لقد تلقيت الحياة من والدى، ومن واجبى أن أدعم والدى".

الفيليبيني أنطونيو تاجلي

يُعتبر الكاردينال الفيليبيني الأصل، لويس أنطونيو تاجلي، البالغ من العمر 67 عاما، المرشح الأوفر حظاً حالياً، وهو مرشح قوي لمواصلة أجندة البابا فرنسيس التقدمية، إذ يتمتع تاجلي وهو من دعاة الإدماج والتبشير، بخبرة واسعة في قيادة مجمع تبشير الشعوب، وكان شخصية موثوقاً بها في الدائرة المقربة للبابا فرنسيس.

يتمتع الكاردينال الفلبيني تاغلي بخبرة واسعة في قيادة مجمع تبشير الشعوب، ويعد شخصية موثوقاً بها في الدائرة المقربة للبابا فرنسيس.

ويمتاز تاغلي بتراثه وثقافته الآسيوية التي تجعله خياراً مقنعاً ومتوافقاً عليه، إذ تنمو الكاثوليكية بسرعة في القارة، وبخاصة في الفيليبين.

وما يعزز حظوظ تاجلي هو أن ما يقرب من 80 % من الكرادلة الناخبين الذين سيختارون البابا الجديد، كان قد عينهم البابا فرنسيس، مما يزيد، وإن لم يضمن، من احتمالية أن يسير خليفته على درب سياساته التقدمية، وذلك في وقت يتوقع بعض الخبراء في شؤون الفاتيكان خليفة أكثر اعتدالاً وأقل إثارة للانقسام.

الإيطالي بييترو بارولين

يعد الكاردينال بيترو بارولين، 70 عاما، أحد أكثر مسؤولي الفاتيكان خبرة في هذا المجال، فمن خلال منصبه كأمين سر دولة الفاتيكان (وزير الخارجية) منذ عام 2013، أدى دوراً رئيساً في الشؤون الدبلوماسية، بما في ذلك المفاوضات الحساسة مع الصين وحكومات الشرق الأوسط.

ويُنظر إلى بارولين على أنه مرشح لاهوتي معتدل، وشخص يمكنه توفير الاستقرار مع الحفاظ على بعض إصلاحات البابا الراحل فرنسيس، لا سيما في ظل علاقاته العميقة مع بيروقراطية الفاتيكان التي تجعله منافساً قوياً لأولئك الذين يفضلون الاستمرارية.

الغاني بيتر توركسون

كما يُعد الكاردينال بيتر تركسون، البالغ من العمر 76 عاما ، شخصية معروفة في دوائر العدالة الاجتماعية في الكنيسة، وبصفته الرئيس السابق لدائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة، كان توركسون صريحاً في قضايا مثل تغير المناخ والفقر والعدالة الاقتصادية.

سيمثل انتخاب توركسون لحظة تاريخية كأول بابا أفريقي منذ قرون، إذ كان آخر بابا أفريقي هو البابا جيلاسيوس الذي خدم من عام 492 إلى 496 ميلادية، والذي ولد في روما لأبوين أفريقيين، وكان معروفاً بكتاباته اللاهوتية الواسعة ودفاعه القوي عن الأعمال الخيرية والعدالة للفقراء.

المجري بيتر إردو

كما أن هناك احتمالية لوصول الكاردينال المجري بيتر إردو (72 عاما )، إلى الفاتيكان ، ويعد إردو مرشحاً محافظاً بارزاً، وهو عالم قانون كنسي، مدافعاً قوياً عن التعاليم والعقيدة الكاثوليكية التقليدية، كذلك فإنه قد شغل سابقاً منصب رئيس مجلس مؤتمرات الأساقفة الأوروبيين.

بالنسبة إلى أولئك الذين يسعون إلى العودة إلى النهج المحافظ للبابا السابق يوحنا بولس الثاني وكذلك البابا بنديكت السادس عشر، فإن وصول إردو إلى رئاسة الفاتيكان سيمثل تحولاً كبيراً بعيداً عن نهج فرنسيس.

شغل الكاردينال المجري بيتر إردو سابقا منصب رئيس مجلس مؤتمرات الأساقفة الأوروبيين.

الجزائري جان مارك أفلين، رئيس أساقفة مرسيليا، فرنسي، 66 عامًا

بحسب الصحافة الفرنسية فإن مارك أفلين معروف في بعض الدوائر الكاثوليكية الفرنسية باسم يوحنا الرابع والعشرون، في إشارة إلى تشابهه مع البابا يوحنا الثالث والعشرين، البابا الإصلاحي في أوائل الستينيات.

ذات مرة، مازح البابا فرانسيس بأن خليفته قد يأخذ اسم يوحنا الرابع والعشرون.

ويتميز أفلين بطبيعته الهادئة والودية، واستعداده للمزاح، وقربه الأيديولوجي من فرانسيس، وخاصة فيما يتعلق بالهجرة ، وهو أيضًا مفكر جاد، حاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت ودرجة البكالوريوس في الفلسفة.

ولد في الجزائر لعائلة من المهاجرين الذين انتقلوا إلى فرنسا بعد استقلال الجزائر، وعاش معظم حياته في مرسيليا، الميناء الذي كان ملتقى للثقافات والأديان لعدة قرون.

تحت قيادة فرانسيس، حقق أفلين خطوات كبيرة في حياته المهنية، فأصبح أسقفًا في عام 2013، ورئيس أساقفة في عام 2019، وكاردينالًا بعد ثلاث سنوات. وتعززت مكانتها في سبتمبر 2023 عندما استضافت مؤتمرا دوليا للكنيسة حول قضايا البحر الأبيض المتوسط، وكان البابا فرانسيس الضيف الرئيسي فيه.

لو فاز بالمنصب الأعلى، فإن أفلين سوف يصبح أول بابا فرنسي منذ القرن الرابع عشر، وهي فترة مضطربة انتقلت فيها البابوية إلى أفينيون.

وسيكون أيضًا أصغر بابا منذ البابا يوحنا بولس الثاني. إنه يفهم اللغة الإيطالية لكنه لا يتحدثها، وهو ما قد يشكل عائقًا كبيرًا لوظيفة تحمل أيضًا لقب أسقف روما وتتطلب إلمامًا وثيقًا بألعاب القوة والمكائد الرومانية.

غلق متاحف الفاتيكان لأجل غير مسمى

أغلقت متاحف الفاتيكان، التي تضم كنيسة سيستين، أمام الجمهور في الوقت الذي تستعد فيه مدينة الفاتيكان لاجتماع الكرادلة الذين سيصوتون لانتخاب بابا جديد بعد وفاة البابا فرانسيس، وفقا لما نشره موقع artnews.

ولم يُعلن الفاتيكان عن موعد إعادة فتح المعالم السياحية، إذ لا يوجد حد زمني محدد للانتخابات، المعروفة رسميًا باسم المجمع الكرادلة، وقد استمرت بعض المجمعات لأسابيع - أطولها في تاريخ الفاتيكان دام قرابة ثلاث سنوات - مع أن المجمعات الحديثة، كتلك التي انتخبت البابا فرنسيس والبابا بنديكتوس السادس عشر، شهدت إغلاق مدينة الفاتيكان لأقل من أسبوع، حيث دُفن البابا فرنسيس يوم السبت الماضى، ويُشترط حداد لمدة تسعة أيام قبل بدء المجمع الكرادلة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

