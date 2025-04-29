أخبار مصرية

ضبط مرتكبا واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بالغربية (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

ضبط مرتكبا واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بالغربية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:34 مساءً - فى إطار ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها أمام محل عمله بدائرة القسم ولم يتهم أحد بسرقتها .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين " لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الغربية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبإستكمال الفحص والتحرى أمكن التوصل لإرتكابهما عدد "3"وقائع أخرى وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا