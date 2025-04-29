ضبط مرتكبا واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بالغربية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 07:34 مساءً - فى إطار ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها أمام محل عمله بدائرة القسم ولم يتهم أحد بسرقتها .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين " لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الغربية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبإستكمال الفحص والتحرى أمكن التوصل لإرتكابهما عدد "3"وقائع أخرى وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.