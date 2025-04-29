نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشارك في جلسة مصغرة على هامش مؤتمر "مجتمعات الفرص 2025" بسنغافورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة نقاشية مصغرة عقدت على هامش المؤتمر الدولي "مجتمعات الفرص 2025"، الذي تستضيفه سنغافورة خلال الفترة من 29 إلى 30 أبريل الجاري.

وتأتي مشاركة الوزيرة بناءً على دعوة رسمية من وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية السنغافوري، الذي التقى بها خلال زيارته لمصر في يناير الماضي.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تستعرض فيها أبرز ملامح التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وأهم المبادرات التنموية التي أطلقتها الوزارة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا العالمية المرتبطة بتفاوت الدخل والحراك الاجتماعي، واستعراض العوامل التي تسهم في تحقيق الارتقاء المجتمعي. كما يسلط الضوء على دور الجهات الفاعلة في ضمان الوصول إلى الفرص التنموية وتعزيز النمو الاجتماعي.