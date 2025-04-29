​​​​رسميًا.. موعد وقيمة صرف معاشات شهر مايو 2025

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أحمد جودة - القاهرة - ​​​​رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.

معاشات شهر مايو 2025.. مع اقتراب صرف معاشات شهر مايو 2025، يبحث الكثير من المواطنين المستحقين للمعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.

وتستعرض «بوابة دوت الخليج» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر مايو 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

معاشات شهر مايو 2025، وقررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو 2025 اعتبارًا من يوم 1 مايو 2025، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر مايو 2025.

أماكن صرف معاشات مايو 2025

معاشات شهر مايو 2025، وتتواجد أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025، كالآتي: «منافذ فوري وكروت ميزة، ماكينات الصراف الآلي ATM، ومنافذ البريد المصري».

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

معاشات شهر مايو، وتطبق الحكومة الزيادة الجديدة للمعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2025، بنسبة تصل لـ 15%، وفقا لبيان وزارة المالية، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

طرق الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

1 - الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

2 - اضغط على أيقونة صاحب معاش.

3 - اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5 - ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

6 - اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

قيمة معاشات شهر مايو 2025

- تتقاضى الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات نحو 1495 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثانية من أصحاب المعاشات نحو 1725 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثالثة من أصحاب المعاشات نحو 1840 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الرابعة من أصحاب المعاشات نحو 2300 جنيه.

- تتقاضى الشريحة الخامسة من أصحاب المعاشات نحو 2645 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة السادسة من أصحاب المعاشات نحو 2990 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة السابعة من أصحاب المعاشات نحو 3335 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثامنة من أصحاب المعاشات نحو 3680 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة التاسعة من أصحاب المعاشات نحو 4025 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة العاشرة من أصحاب المعاشات نحو 4370 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الحادية عشرة من أصحاب المعاشات نحو 4715 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثانية عشرة من أصحاب المعاشات نحو 5060 جنيهًا.

- تتقاضى الشريحة الثالثة عشرة من أصحاب المعاشات نحو 5405 جنيهات.

- تتقاضى الشريحة الرابعة عشرة من أصحاب المعاشات نحو 11.592 جنيه