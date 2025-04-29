ضبط سائق "توك توك" تعدى بالضرب على فتاة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سائق مركبة "توك توك" حال قيامه بالتعدى بالضرب على فتاة بمنطقة الخصوص بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط سائق مركبة الـ "توك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو.. وأقر بأن الواقعة حدثت منذ حوالى 5 أشهر ، وقيامه بالتعدى على الفتاة كما جاء بمقطع الفيديو، لقيامها بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة ومحاولتها الهرب، إلا أنه تمكن من الإمساك بها وتحصل على هاتفه المحمول ، وإنصرافهما دون تحرير ثمة محاضر عقب تدخل الأهالى.. كما أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بالقليوبية) ، وبمواجهته أقر بعلمه بأن الواقعة قديمة وقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بصورة توحى بكونه حديث لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.