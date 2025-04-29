نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي: مؤشر البطالة حقق نتائج جيدة للغاية.. وانخفض إلى 6.6% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، بترحيب خاص بالصحفيين والإعلاميين، مشيرًا إلى مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، في اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عقدت في واشنطن، رفقة محافظ البنك المركزي.

مدبولي: المواطن المصري بحاجة لمعرفة كيف يرى العالم مصر

أكد رئيس الوزراء أهمية إطلاع المواطنين على ما يدور في العالم من تطورات، خاصة ما يتعلق بنظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لاجتماعات واشنطن في هذا السياق.

تهنئة لعمال مصر في عيدهم

وجه مدبولي التهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهودهم ودورهم الكبير في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أن الحكومة تُكن كل الاحترام والتقدير لهم.

نشاط رئاسي مكثف يعكس قوة العلاقات الخارجية

استعرض رئيس الوزراء التحركات الدبلوماسية المكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى استقبال رئيس البرلمان المجري، والسيدة الحاكم العام لكومنولث أستراليا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا أهمية العلاقات مع المجر داخل الاتحاد الأوروبي، ومع أستراليا في ضوء الاحتفال بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.

زيارة جيبوتي.. دفعة قوية للتعاون الاستراتيجي في القرن الأفريقي

لفت مدبولي إلى الأهمية الكبيرة لزيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي، واصفًا إياها بالمُعدة والمُرتقبة، حيث جرى التباحث حول عدد كبير من المشاريع في مجالات الكهرباء، والطاقة، والموانئ، والنقل، والصناعة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستشهد طفرة في الفترة المقبلة.

السودان وأوغندا في صدارة الأولويات الإقليمية

أوضح مدبولي أن زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، لمصر تأتي في ظل التنسيق المستمر بين القيادتين بشأن الوضع السوداني الراهن.

كما أشار إلى قيامه بزيارة سريعة إلى أوغندا بتكليف من الرئيس السيسي، لمناقشة تطورات الأوضاع في الصومال، والإعداد لمشاركة قوات مصرية ضمن بعثة أممية جديدة.

تعزيز العلاقات مع أنجولا في إطار الدور الأفريقي المتصاعد لمصر

كشف رئيس الوزراء عن زيارة رئيس أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، للقاهرة، في إطار تحركات تهدف لتقوية العلاقات مع الدول الأفريقية على المستويات السياسية والاقتصادية.

استثمارات كويتية جديدة قيد التنفيذ بعد زيارة السيسي للكويت

أشار مدبولي إلى نتائج زيارة الرئيس السيسي للكويت، والتي أعقبها لقاء مع رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، موضحًا أن الجانب الكويتي أبدى ارتياحه لحل المشكلات التي واجهها المستثمرون الكويتيون، وللإصلاحات التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، متوقعًا دخول استثمارات كويتية جديدة قريبًا.

إصلاحات هيكلية لبيئة الاستثمار وتوحيد الرسوم

أكد مدبولي أن الحكومة تتبنى خطوات حثيثة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، من بينها توحيد الرسوم والضرائب المفروضة عبر جهات مختلفة، وذلك في إطار حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تتابعها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعًا للاتفاق على التفاصيل النهائية لبدء التنفيذ.

الرخصة الذهبية وتسهيلات ضريبية لتحفيز بيئة الأعمال

لفت رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية، وتفعيل أول حزمة من التسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى تسريع وتبسيط الإجراءات الجمركية، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير، يبدأ تطبيقه العام المالي القادم، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات تهدف لتحسين مناخ الاستثمار.

مؤشرات إيجابية: تراجع البطالة وتوقعات نمو متزايدة

قال مدبولي إن الاقتصاد العالمي يعاني من ضبابية شديدة تؤثر على معدلات النمو، إلا أن مصر تشهد تحسنًا في توقعات النمو الاقتصادي وفقًا للمؤسسات الدولية، التي رفعت توقعاتها للأداء الاقتصادي المصري، كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.6%، ما يعكس نجاح الحكومة في خلق فرص عمل جديدة.

تحالفات دولية لتعزيز صناعة الدواء محليًا

أعلن مدبولي عن توقيع اتفاقية شراكة بين شركة "جيبتو فارما" وشركة أمريكية كبرى في صناعة الدواء، بحضور وزراء مصريين والسفيرة الأمريكية، بهدف تعزيز نفاذية الأدوية المصرية للأسواق العالمية، لا سيما السوق الأمريكي، عبر الحصول على تأهيل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

مشروعات عملاقة في قطاع البتروكيماويات والغزل والنسيج

كشف مدبولي عن توقيع اتفاقيتين لتأسيس شركتين لإنتاج ألياف البوليستر والحرير الصناعي، ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التصدير، خاصة في قطاعات تعتمد على الخامات الصناعية.

صناعة العبوات المعدنية.. نحو الاكتفاء الذاتي

أشار إلى مشروع جديد لإنشاء شركة متخصصة في صناعة العبوات المعدنية والطباعة على الصفيح، ضمن جهود إحلال الواردات بمنتجات محلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

استثمارات صينية بـ1.6 مليار دولار في منطقة قناة السويس

أعلن مدبولي عن بدء تنفيذ مجمع صناعي ضخم تابع لمجموعة "شين فينج" الصينية، يضم 9 مصانع باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستكتمل العام المقبل.

"الدلتا الجديدة".. مشروع زراعي عملاق في قلب مصر

اختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى زيارته لمشروع "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بالدلتـا الجديدة، الذي يمتد على أكثر من مليوني فدان، مؤكدًا أن الدولة تُولي المشروع اهتمامًا كبيرًا، ويُعد بمثابة "دولة جديدة" بالنظر إلى حجمه وأثره، مع التشديد على سرعة الانتهاء من تنفيذه خلال النصف الثاني من العام الجاري.