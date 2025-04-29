نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التربية والتعليم تعتمد المواعيد النهائية لامتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعديلات النهائية على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لصفوف النقل، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنظيم العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تتيح لهم الاستعداد الجيد.

وأكدت الوزارة أن التعديلات تراعي الخريطة الزمنية للعام الدراسي، وتهدف إلى تخفيف الضغط عن الطلاب والمعلمين، وضبط الجداول بطريقة تحقق التوازن المطلوب بين المواد الدراسية.

ووفقًا للقرار الوزاري، تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الأربعاء 21 مايو 2025، في حين تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم الخميس 22 مايو 2025، في ظل تجهيزات مكثفة بالمدارس لضمان حسن سير الامتحانات.

وتم تخصيص يوم الأحد 18 مايو لاختبارات المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية والحاسب الآلي والتربية الوطنية، على أن تبدأ الامتحانات الأساسية للمواد المقررة من يوم السبت 24 مايو حتى الخميس 29 مايو 2025، بما يحقق توازنًا في عدد أيام الامتحان وراحة ذهنية للطلاب أثناء أداء المواد.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية لم يطرأ عليها أي تعديل، حيث تبدأ كما هو مقرر يوم السبت 31 مايو وتنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بينما تقام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في موعدها المحدد يوم الأحد 3 أغسطس 2025، بما يضمن استقرار الجدول العام وعدم الإخلال بمواعيد التنسيق والنتائج.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المديريات التعليمية بإعلان الجداول التفصيلية لجميع الصفوف قبل نهاية أبريل الجاري، بما يتيح الفرصة للطلاب وأولياء الأمور لوضع خطة مراجعة تتناسب مع ترتيب المواد ومواعيد أدائها، ويعزز من كفاءة الاستعداد للامتحانات.