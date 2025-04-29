نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والجامعات لمصنع منتجات البلازما بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والجامعات المدنية إلى مصنع منتجات البلازما لشركة " جريفولز إيجيبت " التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والذى ينتهى إنشاؤه خلال الفترة المقبلة بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وإستمع الوفد إلى شرح تفصيلى عن المشروع القومى لمشتقات البلازما، وأهمية المصنع وإتباعه أحدث المعايير الدولية حيث يعد أول منصة متكاملة فى الشرق الأوسط وإفريقيا فى هذا المجال، وبما يدعم رؤية الدولة فى تحقيق الإكتفاء الذاتى للأدوية المشتقة من البلازما وفق منظومة علمية متكاملة لتعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين .

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن سعادته وإعتزازه لما يمثله المشروع القومى لمشتقات البلازما من منظومة تكنولوجية متطورة تضاهى كبرى الشركات العالمية الرائدة فى ذلك المجال.

يأتى المشروع فى إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم قدراتها وإمكانياتها بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم.