نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تبث حلول النماذج الاسترشادية يوميًا لدعم طلاب الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها لدعم طلاب الثانوية العامة دفعة 2025، حيث أتاحت النماذج الاسترشادية لجميع المواد الدراسية عبر الموقع الرسمي للوزارة، بالتوازي مع خطة لبث حلول هذه النماذج بشكل يومي على قناة "مدرستنا 3" في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة إذاعة الحلقات في العاشرة صباحًا من اليوم التالي.

ويُبث المحتوى عبر تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات (12206 أفقي)، بمعدل ترميز 27500.

بدأت الخطة يوم السبت 26 أبريل ببث حل النموذج الاسترشادي لمادة اللغة العربية، تلاه يوم الأحد 27 أبريل بحل نموذج مادة الكيمياء، ثم يوم الاثنين 28 أبريل بحل مادة اللغة الإنجليزية، فيما تم تخصيص الثلاثاء 29 أبريل لحل نموذج مادة الكيمياء لغات.

واستمر الجدول يوم الأربعاء 30 أبريل بعرض حل مادة الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية، ثم يوم الخميس 1 مايو بحل مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، ويوم الجمعة 2 مايو خُصص لحل نموذج مادة اللغة الألمانية.

وجاء يوم السبت 3 مايو لعرض حل النموذج الاسترشادي لمادة الفيزياء لغات، ثم الأحد 4 مايو لحل مادة الجغرافيا، ويوم الاثنين 5 مايو لحل نموذج مادة الرياضيات التطبيقية، وتلاه الثلاثاء 6 مايو بحل مادة الإحصاء لغات.

وواصلت القناة الجدول يوم الأربعاء 7 مايو ببث حل مادة الأحياء، ثم الخميس 8 مايو بحل مادة الرياضيات لغات، وتبعه يوم الجمعة 9 مايو بحل نموذج مادة اللغة الفرنسية.

أما يوم السبت 10 مايو فقد خُصص لحل مادة الرياضيات البحتة، وتلاه يوم الأحد 11 مايو بحل مادة التاريخ، ثم يوم الاثنين 12 مايو بحل مادة الرياضيات البحتة لغات.

وااختُتم الجدول يوم الثلاثاء 13 مايو بعرض حل النموذج الاسترشادي لمادة الأحياء لغات.

أوضحت الوزارة أن هذه الخطة تهدف إلى تدريب الطلاب على نمط الأسئلة الجديد وتعزيز مهاراتهم في التفكير والتحليل، باعتبار أن النماذج الاسترشادية وسيلة فعالة لفهم آلية الامتحان وطبيعة الأسئلة. كما تسهم الحلول التفصيلية التي تُعرض عبر القناة في توضيح طرق الإجابة النموذجية، بما يدعم الطلاب في رحلتهم نحو تحقيق أفضل النتائج.

وأكدت الوزارة على أهمية التزام الطلاب بمتابعة الحلقات يوميًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال هذه المرحلة الدراسية المهمة.