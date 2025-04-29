نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية التي شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

مباحثات موسعة بين الرئيسين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وقد تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى دعم عمل الاتحاد الأفريقي وتعزيز التكامل القاري.

كما تطرقت المباحثات إلى الجهود المبذولة للحفاظ على السلم والأمن في القارة الأفريقية.

توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات متعددة.

الرئيس الأنجولي يشكر مصر ويؤكد على العلاقات التاريخية

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، وجه الرئيس الأنجولي الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزراء، ومؤسسات الدولة المصرية، والشعب المصري على حفاوة الاستقبال في زيارته للقاهرة.

وأكد الرئيس الأنجولي على العلاقات التاريخية بين مصر وأنجولا التي تعود إلى عام 1966، مشيرًا إلى الارتقاء بالعلاقات التي تعكس رغبة البلدين في التعاون المشترك.

وأضاف أن مصر وأنجولا لديهما اهتمام مشترك في الارتقاء بالعلاقات بينهما، خاصة في مجالات الاستثمار، مع التركيز على مشاركة الشركات المصرية في البنية التحتية والشبكات الكهربائية في أنجولا.

كما أشار إلى الاهتمام بتطوير التعاون في مجال الصحة وصناعة الأدوية، معربًا عن ترحيبه بمشاركة الشركات المصرية في صناعة الأدوية وتدريب الكوادر الطبية الأنجولية.

التعاون في مجالات أخرى

أكد الرئيس الأنجولي أيضًا اهتمام بلاده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، مشيرًا إلى سمعة مصر الممتازة في هذا المجال.

كما أشار إلى التعاون مع مصر في مجال الدفاع، حيث تسعى أنجولا للاستفادة من القدرات المصرية لتحديث المعدات الحربية والقوة الجوية.

التعاون في مكافحة الإرهاب والقضايا الأفريقية

كما عبر الرئيس الأنجولي عن تقديره للنجاح الذي حققته مصر في مكافحة الإرهاب، معربًا عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وتطرق الرئيس الأنجولي إلى القضايا الأفريقية، حيث ناقش مع الرئيس السيسي الأوضاع في رواندا، السودان، وجنوب السودان، بالإضافة إلى قضايا الشرق الأوسط وفلسطين.

التضامن مع فلسطين والقمة العربية

وأكد الرئيس الأنجولي على أهمية دور مصر في أزمة غزة والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في حل القضية الفلسطينية.

كما أشار إلى القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة مؤخرًا، التي تبنت خطة إعادة إعمار قطاع غزة وإرساء السلام في الإقليم، مهنئًا الرئيس السيسي على نجاح القمة.

اتفاق على لجنة مشتركة

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إقامة لجنة مشتركة بين مصر وأنجولا لمتابعة وتنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم، والعمل على تحقيق هذه التفاهمات على أرض الواقع.