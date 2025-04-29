نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين ويلتقي هيئة التدريس والطلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية بمعهد ضباط الصف المعلمين، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بمنظومة القوى البشرية لتأهيل مقاتلين لديهم القدرة والجاهزية على مجابهة كافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

بدأت الجولة التفقدية بمشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة فى تنفيذ الأنشطة والتمارين الرياضية والمرور على عدد من ميادين التدريب المطورة والتى تظهر مدى الكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها الطلبة داخل المعهد.

أعقبها مشاركة الفريق أحمد خليفة أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد تناول وجبة الإفطار، كما إستمع إلى عرض تقديمى من اللواء أركان حرب أيمن أمين الجندى مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول أوجه التطوير والتحديث لنظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد التى تهدف إلى الإرتقاء بالمستوى العلمى والتدريبى للطلبة، وأدار حوارًا مع أعضاء هيئة التدريس إستمع فيه إلى آرائهم وإستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات للإطمئنان على المستوى العلمى لهم ومدى إدراكهم بما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات متسارعة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أهمية إستمرار تأهيلهم فى الموضوعات العسكرية

وإلمامهم باللغات الأجنبية، فضلًا عن المحافظة على اللياقة البدنية بما يسهم فى تخريج أجيال جديدة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على حماية الوطن.

تلى ذلك قيام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عدد من الأجنحة التعليمية وميادين التدريب التخصصية المزودة بأحدث وسائل التدريب، والمرور على مناطق الإيواء والمستشفى داخل المعهد للإطمئنان على الحالة الإدارية التى تنعكس مباشرة على الروح المعنوية.

وفى ختام الجولة إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بضباط وطلبة وجنود المعهد ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وحرصه الدائم على متابعة الحالة التدريبية والمعنوية لطلبة ضباط صف المعلمين والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإعتزازه بالجهد الذى يبذلة الطلبة، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية لإعداد وتأهيل مقاتلين قادرين على تحمل المسئوليات الملقاة على عاتقهم للزود عن مقدسات الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات، واستمع لإستفسارات عدد من الطلبة فى العديد من الموضوعات التى تدور فى أذهانهم تجاه كافة الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية، وأوصاهم بالتفانى فى التدريب والتسلح بالعلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن خريجى معهد ضباط الصف المعلمين هم العمود الفقرى للقوات المسلحة ودماء تتدفق فى شرايين جيش مصر العريق بما يقدمونه من نموذج وقدوة فى العمل والعطاء والإنضباط وحسن الآداء وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.