نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يطلع على نتائج لقاءات المواطنين بالعجوزة وجنوب الجيزة والبدرشين وسبل حل الشكاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج اللقاءات التي عقدها رؤساء أحياء العجوزة وجنوب الجيزة ومركز والبدرشين، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها.

وخلال اللقاءات بحى العجوزة طرح المواطنون عددًا من الشكاوى المتعلقة برسوم تصاريح الإشغال وطلبات تغيير اماكن اكشاك والتضرر من قبول تصالح لغرف بسطح احد العقارات.

كما تم عرض عدد من الشكاوى بحى جنوب الجيزة بشأن كيفية الحصول على ترخيص اكشاك واستكمال اجراءات التصالح والتضرر من مخالفات بناء جدران من الطوب داخل قطعة ارض بالاضافة إلى طرح شكاوى بشأن مخالفات بناء بمركز البدرشين ورفع تجمعات للقمامة.

وأكد المحافظ على توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطنين والمسؤولين لتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

كما أشار إلى استمرار عقد هذه اللقاءات بشكل دوري، لضمان تعزيز التواصل الفعّال والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

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