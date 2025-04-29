نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي يتناول قانون الرياضة والانتخابات وملفات اقتصادية هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تراجع جميع النقاط التي تم إثارتها بشأن قانون الرياضة، مشيرًا إلى أن وزير الشباب والرياضة قدم ملخصًا سريعًا عن ما تم مناقشته وسيتم عرضه على مجلس النواب في الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع مجلس النواب والجهات المعنية فيما يخص قانون الانتخابات لضمان سير العمل بشكل صحيح.

اجتماع لجنة ضبط الأسعار وموسم توريد القمح

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط الأسعار لمتابعة تطورات أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن تتجاوز مصر الـ4 ملايين طن في موسم توريد القمح هذا العام.

وأضاف أن الرقم القومي الموحد للعقارات من شأنه أن يحدث طفرة كبيرة في قطاع العقارات ويعزز من التحسينات التي تشهدها الدولة في هذا المجال.

السيناريوهات الاقتصادية ومشروع الدلتا الجديدة

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح مدبولي أن الحكومة تضع ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد الوطني في ظل التوترات العالمية وحالة عدم اليقين، مؤكدًا أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان إلى الكويت في اليوم التالي لمناقشة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

كما أكد أن مصر ستجني ثمار مشروع الدلتا الجديدة في الفترة المقبلة، وأن الفترة القادمة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية.

التوقعات الاقتصادية والبطالة

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن التوقعات الاقتصادية للمستقبل تبدو إيجابية، مشيرًا إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.5%.

كما وجه تهنئته لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدعم العمال المصريين.

نشاط الرئيس السيسي ودعم مصر في الساحة الدولية

وتطرق مدبولي إلى النشاط المكثف من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساحة الدولية، حيث أشار إلى لقائه مع رئيس البرلمان المجري الذي تناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أشار إلى لقاء السيسي مع الحاكم العام لكومنولث أستراليا خلال زيارتها الأولى لمصر، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وأستراليا.

العلاقات مع جيبوتي والصومال

وفيما يخص العلاقات الثنائية، أكد رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات الثنائية مع جيبوتي.

كما أشار إلى مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في القمة غير العادية للدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عُقدت مؤخرًا في مدينة عنتيبي بأوغندا.

وأكد خلال القمة أن مصر تدعم الرؤية الصومالية لإقامة دولة موحدة ومزدهرة، وأنها ستظل ملتزمة بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي.