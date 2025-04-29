بنك المعرفة المصري يطلق مبادرة ”أكاديمية شباب الباحثين” لدعم الباحثين في بداية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 04:33 مساءً - أعلن بنك المعرفة المصري عن إطلاق مبادرة "أكاديمية شباب الباحثين" بهدف دعم الباحثين في بداية مسيرتهم العلمية، وذلك ضمن جهود تعزيز اقتصاد المعرفة في مصر، وتسعى الأكاديمية إلى تنمية مهارات الباحثين الشباب وتمكينهم من الإسهام بفعالية في تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي محليًا ودوليًا.

كما توفر الأكاديمية برامج تدريبية منظمة موجهة بالأخص من أجل الباحثين الناشئين، وتتعاون في ذلك مع مؤسسة "كلارينيت" العالمية لضمان دمج أفضل الممارسات الدولية مع أولويات التنمية الوطنية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأكاديمية تمثل استثمارًا وطنيًا في بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أهمية تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز مكانة مصر البحثية.

وتشمل البرامج التدريبية عدة محاور أساسية من بينها كتابة الأبحاث و طلبات التمويل، وتطوير المهارات العلمية، والتعاون مع الصناعة، بالإضافة إلى تحكيم البحوث، وبناء ملفات رقمية لجميع الباحثين.

والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يستهدف تدريب نحو 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية، من خلال مزيج من المحاضرات النظرية والورش التطبيقية، بما في ذلك محاكاة دروس أكاديمية وتحكيم فعلي للأبحاث.

والجدير بالذكر أن الأكاديمية تسعى إلى تحقيق التكامل مع الموارد الوطنية وعلى رأسها بنك المعرفة المصري، لإكساب الباحثين الشباب رؤية علمية ومهنية واضحة، تعزز من دورهم في تطوير المنظومة البحثية في مصر.