رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 03:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط الأسعار لمتابعة أسعار السلع.

وأوضح أن الحكومة تأمل أن نتجاوز الـ4 ملايين طن فى موسم توريد القمح هذا العام، مؤكدا أن الرقم القومي الموحد للعقارات من شأنه أن يحدث طفرة كبيرة فى قطاع العقارات.

وأكد مصر تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري فى ظل التوترات العالمية وحالة عدم اليقين، موضحا أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان غدا للكويت لمناقشة الاستثمارات التي ستتم بين البلدين

وتابع أن مصر ستجني ثمار مشروع الدلتا الجديدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أيضا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية

وتابع أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إجراءات تم الإعلان عنها، مؤكدا أن التوقعات للاقتصاد المصري إيجابية، ومعدل البطالة انخفض لـ6.5%.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التهنئة لعمال مصر، بمناسبة عيد العمال.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن هناك نشاط مكثف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولقاء رئيس البرلمان المجري، وتناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة للقائه بالحاكم العام لكومنولث أستراليا في زيارتها الأولى لمصر، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها.

وقال رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى العلاقات الثنائية مع جيبوتي، مشيرا إلي مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت مؤخرا في مدينة عنتيبي بأوغندا، مشيرا لتأكيده خلال القمة أن الدولة المصرية أعربت عن دعمها الثابت والواضح للرؤية التي وضعها فخامة السيد الرئيس الصومالي لإقامة دولة موحدة ومزدهرة، كما أن مصر كانت وستظل ملتزمة جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي تجاه دعم جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.