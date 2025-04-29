سيارتك من الخارج بدون جمارك.. مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أبريل 2025 03:32 مساءً - قامت الحكومة المصرية باستيراد سيارات من الخارج بدون جمارك وذلك تسهيلًا على المواطنين، وذلك ضمن مبادرة تنتهي في 14/5/2025

الفكرة بسيطة وتكون وديعة دولارية تُرد بعد خمس سنوات، وسيارة حديثة تصلك بلا ضرائب أو جمارك.

لكن الاستفادة ليست مفتوحة للجميع، فالشروط واضحة: إقامة سارية بالخارج، عمر لا يقل عن 18 عامًا، وسيارة موديل 2019 فأحدث.

وأُضيفت تسهيلات جديدة، أبرزها خفض الرسوم بنسبة 70%، مع إمكانية استبدال السيارة خلال مدة الموافقة البالغة خمس سنوات.

للتسجيل، ما عليك سوى تحميل تطبيق المبادرة، وملء بياناتك، وتحديد السيارة المناسبة، ثم تنفيذ التحويل البنكي.

كما يتم الإفراج من الجمارك لحوالي 54 ألف سيارة بقيمة فوق الـ 2.3 مليار دولار، مع مراجعه طلبات ودائع المستحقين.