نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران المدني: "إير كايرو نموذجًا وطنيًا ناجحًا في قطاع النقل الجوي أثبتت قدرتها على التكيف مع متغيرات السوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، فعاليات الاحتفال السنوي الذي نظمته شركة "إير كايرو" بمناسبة مرور أكثر من عشرين عامًا على تأسيسها، بحضور نخبة من قيادات قطاع الطيران المدني، ومسؤولي الشركة، ووكلاء السياحة والسفر، وممثلي شركات السياحة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالي السياحة والطيران.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور سامح الحفني عن اعتزازه بما حققته شركة "إير كايرو" من نجاحات متواصلة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا في قطاع النقل الجوي منخفض التكاليف. وأشار إلى أن ما حققته الشركة من توسع وتطور تشغيلي يعكس قدرتها على التكيف مع متغيرات السوق وتعزيز مكانتها كأحد أذرع الدولة في دعم الاقتصاد القومى وتنشيط حركة السياحة، مشددًا على أن العاملين بالشركة كانوا وسيظلون جزءًا أساسيًا من هذا النجاح، بما قدموه من جهود مخلصة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف وزير الطيران المدنى لقد استطاعت إير كايرو أن تضع لنفسها مكانة متميزة بفضل ما تمتلكه من رؤية طموحة، وخطط توسعية مدروسة، ترتكز على فتح خطوط جوية جديدة تربط بين المقاصد المصرية الحيوية والأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز قطاعي السياحة والطيران كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، كما أكد على أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير والرعاية المستمرة من القيادة السياسية الحكيمة، التي تولي أهمية قصوى لقطاعي الطيران المدني والسياحة كركيزتين أساسيتين للاقتصاد المصري ودعائم للتنمية المستدامة؛ مشيرًا إلى أن الشركة تُعد أحد النماذج الناجحة التي نراهن عليها في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تبنيها لأحدث نظم التحول الرقمي في أنظمة الحجز والتشغيل، وتحقيقها معدلات أداء تشغيلية متميزة تواكب التنافسية الإقليمية.

وأشار الحفني أن وزارة الطيران المدني تحرص دائمًا على تعزيز أطر التعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار، بما يحقق التكامل بين القطاعين، ويسهم في تذليل كافة التحديات وتوفير جميع الإمكانيات لدعم حركة السفر والسياحة. مضيفا أن شركة "إير كايرو" تمثل قصة نجاح مميزة، تعكس جهود الحكومة بوجه عام، وقطاع الطيران المدني بشكل خاص، في دعم الشركات الوطنية. وأوضح أن نجاح الشركة هو نجاح لقطاع الطيران المصري بالكامل، مؤكدًا أن الوزارة تؤمن بأهمية وجود "إير كايرو" وكافة الشركات الوطنية المصرية والعاملة في مصر كركيزة أساسية لتعزيز منظومة الطيران نحو مزيد من التقدم.

كما توجه وزير الطيران المدني بالشكر إلى وزارة السياحة والآثار، مشيدًا بما وصفه بـ "الدعم الصادق والتنسيق الدائم بين الوزارتين"، مؤكدًا أن "هذا التعاون الوثيق يعكس وحدة الرؤية والهدف نحو تعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية لدعم صناعة السياحة والسفر في مصر."

ومن جانبة أعرب الأستاذ شريف فتحي وزير السياحة والآثار فى كلمته التى القاها بهذه المناسبة عن سعادته بالمشاركة في احتفال شركة “إير كايرو”، بمرور أكثر من عشرين عامًا على تأسيسها، موجهًا خالص التهنئة لكافة العاملين بالشركة، والذين تربطه بهم علاقات صداقة وأخوّة راسخة منذ توليه رئاسة مجلس إدارتها من قبل.

وأكد وزير السياحة والآثار علي أن “إير كايرو” استطاعت، على مدار العقدين الماضيين، أن ترسم لنفسها مسارًا متميزًا في صناعة الطيران، محققة سلسلة من النجاحات الملموسة التي جعلت منها نموذجًا يحتذى به في الكفاءة والالتزام، مشيرًا إلى ما شهدته الشركة من تطورات ملحوظة، سواء من حيث التوسع في أسطول الطائرات، أو في مجال التحول الرقمي، وهي إنجازات ما كانت لتتحقق لولا تفاني وإخلاص العاملين بها، وحرصهم الدائم على التميز وتحقيق الأفضل.

وأشار فتحى إلى الجهود المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تُعزز من تنشيط حركة السياحية الوافدة إلى مختلف المقاصد المصرية، والدور المحوري الذي تلعبه شركة “آير كايرو” في هذه الرؤية من خلال فتح خطوط جوية جديدة إلى الأسواق المستهدفة، مما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري وزيادة قدرته على جذب مزيد من السائحين.

وفي كلمته،، صرح الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس إدارة شركة "إير كايرو"، قائلًا: "أن عام 2024 كان عامًا مليئًا بالتحديات والإنجازات؛ تجاوزنا خلاله حاجز الخمسة ملايين راكب، ونفذنا أكثر من 42 ألف رحلة، مع نسبة امتلاء مقاعد بلغت 78.3%. هذه النتائج تؤكد التزامنا المتواصل بمعايير الجودة والاحترافية"؛ مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى 40 طائرة بنهاية هذا العام، مع التوسع نحو وجهات جديدة.

وأوضح " شنن" أن الشركة استطاعت تحقيق "صافي الأرباح المخططة لعام 2024 بزيادة 25% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية التشغيل وكفاءة الإدارة المالية بالشركة"، مؤكدًا استمرار الشركة في توسيع شبكة خطوطها ومواصلة الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية لتحسين تجربة المسافرين، كما أكد " شنن" على أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون "الدعم المستمر من وزارتي الطيران المدني والسياحة، والشراكة المثمرة مع وكلاء السياحة والسفر، الذين يمثلون دعامة أساسية في نجاحنا".

هذا وقد شهدت الاحتفالية تقديم عرض لفيلم وثائقي استعرض من خلاله أبرز محطات تطور شركة "إير كايرو" منذ تسيير أولى رحلاتها عام 2003، موثقًا رحلتها نحو التحول إلى واحدة من أبرز شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة.

كما تضمنت الفعاليات تكريم خمسة من وكلاء السياحة والسفر الأكثر تحقيقًا للمبيعات في السوق المحلي، بالإضافة إلى تكريم عدد من مسؤولي القطاعات المختلفة بالشركة، تقديرًا لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة التطوير.

واختُتمت الاحتفالية بتوجيه الشكر والتقدير لإدارة "إير كايرو" وكافة العاملين بها، وسط إشادة عامة بأهمية استمرار دعم الكيانات الوطنية الرائدة في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

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