نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الحكومة تضع 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري وتستهدف زيادة الاستثمارات الكويتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة المصرية تعمل على وضع ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد الوطني في ظل التوترات العالمية وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان غدًا إلى الكويت لمناقشة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

ثمار مشروع الدلتا الجديدة والاستثمارات الكويتية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر ستجني ثمار مشروع الدلتا الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وهي الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مؤكدا أن التوقعات للاقتصاد المصري إيجابية وأن معدل البطالة انخفض إلى 6.5%.

الجهود المصرية في الساحة الدولية

وفي سياق آخر، وجه مدبولي التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أهمية الجهود المصرية في الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل نشاطًا مكثفًا، من بينها لقاء رئيس البرلمان المجري، حيث تم تناول الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى لقاء الحاكم العام لكومنولث أستراليا في زيارتها الأولى لمصر، والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين.

وقد تضمن اللقاء تأكيدًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وأستراليا والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأسترالية.

دعم الصومال والعلاقات مع جيبوتي

وفيما يخص العلاقات الثنائية، قال رئيس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الثنائية مع جيبوتي، مشيرًا إلى مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في القمة غير العادية للدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عُقدت مؤخرًا في مدينة عنتيبي بأوغندا.

وقد أكد في كلمته خلال القمة دعم مصر الثابت للرؤية التي وضعها الرئيس الصومالي من أجل إقامة دولة موحدة ومزدهرة، وأن مصر ستظل ملتزمة بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي.