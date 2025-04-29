نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: اجتماع للجنة ضبط الأسعار وتوقعات إيجابية للاقتصاد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط الأسعار لمتابعة أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

موسم توريد القمح وأهداف الحكومة

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تأمل في تجاوز الـ 4 مليون طن في موسم توريد القمح لهذا العام، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتخفيض الاعتماد على الاستيراد.

كما أشار إلى أن الرقم القومي الموحد للعقارات سيكون له دور كبير في تحفيز قطاع العقارات، مشددًا على أن هذا المشروع سيُحدث طفرة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.

السيناريوهات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية

وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشار إلى أن الحكومة قد وضعت 3 سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية وحالة عدم اليقين السائدة في الأسواق الدولية.

كما أكد أن وزيري المالية والاستثمار سيتوجهان غدًا إلى الكويت لمناقشة فرص الاستثمار المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين.

مشروع الدلتا الجديدة والفرص الاستثمارية

وأكد الدكتور مدبولي أن مصر ستجني ثمار مشروع الدلتا الجديدة في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يُحدث هذا المشروع تحولًا كبيرًا في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي.

كما أشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد ضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مما سيُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

تحسين مناخ الاستثمار في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها القرارات التي تم الإعلان عنها في الفترة السابقة، مؤكدًا أن التوقعات للاقتصاد المصري إيجابية، وأن معدل البطالة قد انخفض إلى 6.5%، مما يعكس التحسن المستمر في سوق العمل.

التعاون الدولي وزيارة كومنولث أستراليا

كما توجه الدكتور مدبولي بالتهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، وأكد أن القيادة السياسية تواصل نشاطها المكثف لتعزيز العلاقات الدولية.

وأشار إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البرلمان المجري، حيث تم تناول الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى اللقاء مع الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات بين البلدين.

وأكد أن اللقاء شهد اتفاقًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وأستراليا.

العلاقات مع جيبوتي والصومال

وأكد الدكتور مدبولي أن العلاقات الثنائية مع جيبوتي ستشهد طفرة كبيرة في الفترة القادمة، مشيرًا إلى مشاركته في القمة غير العادية للدول المساهمة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، التي عقدت مؤخرا في مدينة عنتيبي بأوغندا.

وأضاف أن مصر ستظل ملتزمة بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، وتأكيدها على رؤية الرئيس الصومالي لإقامة دولة موحدة ومزدهرة.